Les infos de 12h30 - RATP : une cinquantaine de salariés en grève perpétuelle ?

Des salariés de la RATP font de la grève une spécialité. Depuis que des préavis de grève illimités ont été déposés il y a quelques années, une poignée de salariés profite de ce système. Si ces employés ne sont pas payés, ils bénéficient néanmoins de la mutuelle d'entreprise.

Tout est bon pour faire grève. Des emplois du temps compliqués ou des congés délicats à poser sont notamment invoqués. Dès lors que le motif de la grève est clairement énoncé, aussi fou que cela puisse paraitre, les salariés sont dans leurs bons droits.

En interne, on parle d'une "pratique inacceptable" et même d'un "dévoiement du droit de grève". Cette pratique vient s'ajouter à une autre dérive au sein de l'entreprise, les arrêts de travail bidons qui ont donné suite à plusieurs dizaines de licenciements. Si on ajoute les absences de la période Covid et les mini-grèves de 59 minutes, on comprend mieux l'ambiance pesante, les difficultés de recrutement et les nombreux métros en retard.

