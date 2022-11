IVG dans la Constitution : Aurore Bergé répond à Christine Boutin après son message anti-IVG

Tout est politique. La présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, Aurore Bergé, l'a expérimenté. Annonçant sur Twitter la naissance de sa fille, la députée macroniste a reçu un commentaire de Christine Boutin, très éloigné des messages de félicitations.

Sur Twitter, l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, connue pour ses positions anti-avortement, a fait référence aux combats d'Aurore Bergé sur l'interruption volontaire de grossesse. "Aurore Bergé vient de faire voter en commission l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution", a-t-elle tenu à faire remarquer. "On se demande comment une femme enceinte peut avoir un tel acharnement alors qu’elle porte et sent déjà dans son ventre, l’enfant vivre par ses coups de pieds ! Mystère", a-t-elle ajouté.

Aurore Bergé n'a pas manqué de répondre à Christine Boutin et de rappeler le long combat des femmes pour obtenir le droit à l'IVG. "Ma fille est née et se porte merveilleusement bien. Merci, a-t-elle écrit. Ma mère s'est battue pour que je puisse avoir plus de droits qu'elle n'en avait à disposer de mon corps. Je me bats pour ma fille, pour toutes nos filles, pour qu'elles n'en aient demain pas moins que moi".

La députée a reçu le soutien de la secrétaire d'État, chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, Marlène Schiappa. Elle a critiqué l''obsession à parler de la vie intime des femmes et à les faire culpabiliser jusque dans leur grossesse, jusqu’à mêler un bébé au débat, est abjecte".

Laurence Rossignol, ancien ministre des Droits des femmes sous François Hollande, a dénoncé la "propagande anti IVG toujours aussi mensongère et insultante". "S’en prendre à la vie privée d’une femme est indigne. L’IVG comme la grossesse sont un choix de chaque femme", a-t-elle écrit sur Twitter.

