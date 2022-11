Drogue : l'enfer des habitants de ce quartier d’Anvers, gangréné par la violence

Une voiture qui explose en pleine rue, des règlements de comptes quasiment toutes les semaines. La guerre de la drogue pourrit la vie des habitants d'Anvers, en Belgique. Le trafic de drogue qui entraîne un niveau de violence jamais atteint chez nos voisins. Et ce qui se passe à Anvers, en Belgique, dans le quartier de Borgerhout, est assez terrifiant

Du haut de ses huit ans, Redouane tire avec peine et à bout de bras la main de sa maman. Il veut rentrer à la maison et juste à côté, à dix mètres à peine. Mais Inès n'arrive pas à quitter du regard cette maison aux murs noircis par le jet d'une grenade. Elle s'en souvient très bien. C'était le 16 juillet dernier : "J'étais en train de dormir et j'ai entendu un très gros bruit. Je pensais que c'était chez moi. Les murs ont tellement tremblé et quand je suis arrivée ici devant cette maison, j'ai vu que la porte d'entrée et celle du garage étaient défoncées".

Deux jours après cette explosion, c'est une fusillade qui éclate dans sa rue. Une semaine après, un peu plus loin, une voiture piégée, des dizaines d'affrontements sur fond de trafic de drogue. Emir explique que ce quartier de Borgerhout est gangréné jusqu'à l'os : "C'était vendredi dernier, je rentrais chez moi et j'ai entendu des coups de feu, mais juste à côté. J'avais deux solutions : soit faire marche arrière, soit courir jusqu'à chez moi en croisant les doigts. On est beaucoup ici à avoir vécu ce genre de choses. Ici, c'est la roulette russe.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info