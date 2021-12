Crédit : Aline Morcillo / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Pour ce vendredi 17 décembre, un TGV sur deux seulement circulera sur l'axe Sud-Est. Cela concerne 50.000 voyageurs. Le retrait de l'UNSA est arrivé trop tardivement mercredi pour que les prévisions de grève changent. Si les prévisions pour samedi et dimanche ne sont pas encore connues, les discussions entre les cheminots et la SNCF ne sont pas rompues.

Des contacts téléphoniques sont en effet établis selon la CGT, qui explique ne plus compter sur des avancées concernant la rémunération mais miser sur une amélioration des conditions de travail. Un engagement de la direction sur des recrutements pérennes et des renforts pendant des périodes exceptionnelles pourraient permettre une sortie selon un représentant du syndicat.

Le préavis de grève concerne aussi la ligne Sud-Ouest mais le trafic TGV sera quasiment normal ce vendredi. Quant aux perturbations en Île-de-France, les lignes des trains H, J, N, P et U seront perturbées, ainsi que les RER B, C, D et E vendredi ainsi que samedi.

