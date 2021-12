Grève SNCF : ce que la direction a proposé aux grévistes

Après plusieurs jours de négociations, la décision a été prise par les syndicats. La grève annoncée ce week-end aura bien lieu. Vendredi, sur l'axe Sud-Est, seul un train sur deux circulera.

Une décision que regrette Christophe Fanichet. "C'est scandaleux au moment où les Français ont le plus besoin de nous pour se déplacer", regrette le PDG de la SNCF. Pour satisfaire les cheminots et lever le préavis de grève, Christophe Fanichet avait annoncé plusieurs gestes financiers en direction de ces employés "une prime de 900 euros pour les conducteurs et les contrôleurs en 2021, 550 euros par an les années suivantes".



Des gestes refusés par les syndicats. Mais ce soir, on apprend via l'AFP que l'Unsa ferroviaire a décidé de "sortir de la grève" de l'axe TGV Sud-Est, après avoir reçu le "relevé de conclusions des négociations" où elle a "obtenue satisfaction". "On attendait cette trace écrite" pour lever l'appel à la grève, a précisé son secrétaire général Didier Mathis. Mais le retrait de ce syndicat du conflit est "trop tardif" pour avoir un impact sur le trafic vendredi, a-t-il expliqué.