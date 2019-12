publié le 18/12/2019 à 11:09

Patrick et Isabelle Balkany étaient jugés en appel à Paris pour fraude fiscale. Au terme de plusieurs jours d'audience, l'accusation a requis mercredi 18 décembre quatre ans de prison ferme avec incarcération immédiate contre le maire de Levallois-Perret Patrick Balkany et quatre ans dont deux avec sursis contre son épouse Isabelle.

Appelant à sanctionner une "fraude massive, assumée, confinant à l'arrogance", le parquet général a aussi demandé dix ans d'inéligibilité contre les édiles et "l'exécution provisoire" de cette peine complémentaire, qui si elle était appliquée empêcherait les Balkany de se présenter aux prochaines municipales.

Hospitalisé, Patrick Balkany n'avait pas pu assister à ce procès. En son absence, c'est son épouse qui avait assuré la défense du couple. Interrogée notamment sur les déclarations de revenus séparées du couple, elle avait déclaré : "J'ai 72 ans, et je n'ai jamais de déclaration d'impôt, Patrick non plus d'ailleurs. On le faisait pour nous. C'est une faute, une bêtise, une stupidité totale". Isabelle Balkany avait également lâché : "Oui, je plaide coupable d'avoir fait une fraude fiscale. On tourne en rond, on dirait un Monopoly".

En première instance, Patrick Balkany a été condamné dans ce dossier à 4 ans avec incarcération immédiate, son épouse à 3 ans ferme mais sans mandat de dépôt et tous deux à dix ans d'inéligibilité, une sanction justifiée par le tribunal correctionnel pour leur ancrage dans une "délinquance fortement rémunératrice".