INFO RTL - Arnaques au compte CPF : 440 enquêtes ouvertes en 18 mois

Si les appels et SMS à répétition pour inciter à dépenser les crédits du Compte personnel de formation (CPF) ont pollué les téléphones de millions de Français, le phénomène ne s'est limité à ce démarchage intempestif. La conversion en euros du CPF depuis 2019 a aussi attiré une cohorte de malfrats qui tentent de détourner à leur profit ces fonds publics. Deux réseaux d'escrocs ont d'ailleurs été démantelés en début de semaine dans le cadre d'enquêtes menées par le parquet de Paris.



Pour identifier et comprendre ce phénomène délictuel, le Service central de renseignement criminel de la gendarmerie a recensé les procédures ouvertes en France entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022 en zone gendarmerie. Elles sont au nombre de 440. Un nombre relativement modeste mais qui "interroge sur la possibilité" d'avoir une fraude d'ampleur encore plus importante selon le SCRC. "Nous sommes conscients qu'il y a un chiffre noir", précise le général Fabrice Bouillé, le patron du SCRC, "celui des particuliers qui ne déposent pas plainte", quand bien même leur CPF a été siphonné sans aucune formation à l'arrivée.

Principal mode opératoire : extorquer les identifiants CPF

Si tous les escrocs du CPF ont créé à tour de bras des instituts de formation plus ou moins bidons pour détourner les fonds, certains étant de pures coquilles vides, ils usent de modes opératoires différents. La principale technique frauduleuse consiste à extorquer sous divers prétextes les identifiants des particuliers qui ont répondu à des SMS qui prétendent que les crédits formation arrivent à échéance et qu'il faut les dépenser au plus vite. Les CPF sont alors vidés et l'argent public disparait dans un circuit de blanchiment.

L'autre mode d'escroquerie consiste à s'appuyer sur des stagiaires complaisants qui obtiennent un cadeau, soit de l'argent liquide soit un téléphone ou tablette par exemple, en échange des codes de leur compte. Les enquêteurs relèvent enfin une troisième méthode, la pratique commerciale trompeuse : des formations réelles mais surfacturées jusqu'à plusieurs centaines d'euros de l'heure alors qu'elles en valent quelques dizaines

