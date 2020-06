publié le 02/06/2020 à 13:22

Port du masque, contrôles de température ou accès aux toilettes... : l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a publié ce lundi une série de recommandations sanitaires à destination du transport aérien. Ce véritable "guide des bonnes pratiques sanitaires" formule plusieurs propositions pour une relance progressive et durable du secteur aérien alors que de nombreux pays ont entamé leur déconfinement.

Ainsi, le voyageur devrait présenter, à son arrivée à l'aéroport, une déclaration de santé et subir un premier contrôle de température, propose l'OACI. L'enregistrement en ligne avant d'arriver à l'aéroport est préconisé et les passagers sont priés de voyager aussi léger que possible, avec un petit bagage à main.

Journaux et magazines ne seront plus les bienvenus à bord, et les ventes en duty-free limitées. Les cartes d'embarquement sur téléphone mobile doivent être privilégiées, de même que plus généralement toutes les technologies "sans contact" (reconnaissance faciale ou oculaire) dans les aéroports.

Le port du masque ou d'un couvre-visage doit être obligatoire à l'intérieur du terminal, où une distance physique d'au moins un mètre doit être respectée, ainsi qu'à bord des appareils.

Du côté des employés de l'aéroport, ils devront eux aussi être équipés d'équipements de protection pouvant inclure des visières, des gants ou des masques médicaux. Une fois à l'intérieur de l'avion, les passagers doivent garder leur masque et se déplacer le moins possible pendant le vol. Les passagers devraient se voir affecter une cabine de toilettes en fonction de leur emplacement dans l'avion.

