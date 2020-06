Coronavirus : à Châteauroux, un parking pour avions devient une attraction touristique

publié le 31/05/2020 à 14:40

En raison du coronavirus, la quasi totalité des avions sont cloués au sol et les compagnies aériennes ont besoin d'un lieu pour les accueillir à moindre frais. À Chateauroux, une ancienne base de l'OTAN est mise à disposition. Elle est devenue une véritable attraction touristique.

D'autant qu'on voit de très loin ces avions. On peut lire dessus le nom de marques prestigieuses : British Airways, Hong Kong Airline, Egypt Air... 45 avions attendent des jours meilleurs. Sur cette ancienne base de 25 hectares, ils sont régulièrement entretenus.

"Les avions sont fait pour voler, pas pour rester au sol. Les moteurs doivent tourner pour maintenir un certain régime pendant une vingtaine de minutes pour que tout monte en température et chasser l'humidité", explique Didier Lefresne, le directeur de l'aéroport. Il s'agit ensuite d'allumer les systèmes électriques et hydrauliques car les appareils doivent pouvoir repartir quasiment du jour au lendemain.

Grâce à sa situation au centre de l'Hexagone sur l'axe Paris-Toulouse, Châteauroux a aussi augmenté son activité de fret. "On a beaucoup été sollicité par les différents prestataires pour mettre en place un pont aérien, notamment pour acheminer des masques, du gel, des gants... On a multiplié par trois notre activité habituelle", poursuit le directeur.