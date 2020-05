publié le 21/05/2020 à 12:26

Les ventes de maroilles, fromage emblématique du nord de la France, se sont effondrées pendant la crise sanitaire.

D'après le conseil départemental de l'Aisne, la filière "doit faire face à une forte baisse des commandes allant de 40% à 90% pour certains opérateurs". C'est pourquoi il a décidé de commander "plus de 4.000 maroilles", raconte BFMTV.



"Le Conseil départemental souhaite apporter son soutien à l'ensemble de la filière en facilitant l'écoulement de la production de maroilles", explique le Conseil départemental dans son communiqué publié mercredi 20 mai. Les fromages ont été achetés "auprès des sept producteurs, industriels et fermiers, implantés dans l'Aisne". Ils "seront redistribués aux associations caritatives (Banque alimentaire, Restos du Coeur et Croix-Rouge)", précise-t-il.