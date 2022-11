45.000 nouveaux cas par jour. Les contaminations liées à la Covid ont augmenté de 38% par rapport à la semaine précédente et concernent toutes les régions. L'an dernier à Noël, une grosse vague avait touché le pays avec 350.000 nouveaux malades chaque jour. Est-ce qu'on va vers le même scénario ou juste une petite vague ? Personne n'en sait rien. Le nouveau variant Omicron BQ.1.1 inquiète. Il est bientôt majoritaire en France et il est un peu plus contagieux.

Les hospitalisations pour Covid sont en hausse, sur l'ensemble du territoire. 4.200 personnes sont allées à l'hôpital en une semaine. Les entrées en soins critiques ont aussi augmenté. Aucun décès n'a été enregistré pour le moment. Mais on sait qu'il y a toujours une à deux semaines de décalage sur les entrées à l'hôpital. En ce moment, la France en est une soixantaine de décès par jour pour Covid.

La vaccination n'est pas encore suffisante. Les plus fragiles d'entre nous, malades et qui ont plus de 60 ans, doivent faire leur deuxième rappel avec le nouveau vaccin adapté à Omicron. Sur les 18 millions de personnes concernées, cette dose de rappel n'a concerné qu'un peu plus d'un million de Français pour l'instant. À ce rythme, il faudra un an demi pour vacciner toutes ces personnes fragiles.

À écouter également dans ce journal

Grande distribution - Sous pression de l'extrême droite, la FNAC a retiré de son catalogue un jeu "Antifa".

RATP - Jean Castex a pris, ce matin, ses fonctions de nouveau PDG de l'entreprise des transports. Le comité d'accueil pour saluer l'arrivée de l'ancien Premier ministre a été plutôt bruyant.

Paris 2024 - La billetterie pour assister aux épreuves des Jeux olympiques de Paris 2024 va bientôt débuter. La première phase d'inscription en ligne ouvre ses portes le jeudi 1er décembre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info