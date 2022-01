Samedi 15 janvier marque la fin du passe sanitaire pour tous ceux qui ont reçu leur 2eme dose avant le 15 juin. Cette deadline concernerait jusqu'à 800.000 personnes. Dès ce samedi, si elles veulent retrouver un passe sanitaire, elles devront recevoir une dose de rappel. Si elles franchissent le pas, leur passe se réactivera sept jours après la piqûre.

Le ministère de la Santé souligne tout de même, sur ces 800.000 personnes, ne pas savoir combien ont récemment été testées positif. Cela fausse quand même le chiffre, puisque si vous étiez vacciné avant le 15 juin, mais que vous avez été contaminé depuis, vous ne perdrez pas ce week-end votre passe sanitaire.

Si vous avez été vacciné avant le 15 juin et positif entre temps, vous bénéficiez d'un certificat de rétablissement. Il est valable six mois maximum, à partir de votre test positif, et il vous permet de continuer d'aller au restaurant ou au cinéma.

Si vous êtes concerné, pensez donc bien à l'ajouter à votre application TousAntiCovid. Pour ce faire, il vous suffit de scanner le papier que l'on vous a donné en pharmacie, ou il vous faut retrouver le SMS ou le mail que vous avez reçu juste après votre test positif. Vous y trouverez un lien qui vous permettra d'intégrer le test à votre application.

