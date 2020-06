Addictions : La souffrance des proches

publié le 18/06/2020 à 02:30

Philippe est avec sa femme depuis 25 ans. Peu de temps après leur rencontre, il a découvert qu'elle était endettée. Il l'a aidée à assainir ses finances. Puis quelques années plus tard, il a redécouvert de nouvelles dettes. Elle lui a avoué que c'était à cause de jeux de grattage. Après plusieurs périodes de rechutes puis d'accalmies, il découvre une nouvelle fois qu'elle a contracté des crédits en cachette. Philippe ne supporte plus cette situation.

Anne est l’aînée de sa fratrie. Depuis toute petite elle a subi les disputes de ses parents. Sa mère était alcoolique et dépressive. Anne assumait beaucoup de choses dans sa famille. Cela a encore des répercussions dans sa vie actuelle.

Marie constate que son fils de 50 ans boit de plus en plus le midi et le soir. Elle s'inquiète pour lui et se demande si elle doit lui en parler directement.

Kae a été en couple pendant 7 ans avec un homme qui était accroc à son ordinateur. Pendant plusieurs années elle n'a pas été heureuse et n'a pas osé rompre. Lorsqu'ils se sont séparés, Kae a vécu un moment difficile mais est finalement très heureuse.

Didier a une tendance à boire en société, parfois trop. C'est la relation qu'il a eu pendant 10 ans avec son ex qui lui a fait ralentir sa consommation.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Références citées à l'antenne :

- AL-ANON France : Pour les amis et familles de malades alcooliques

09 63 69 24 56 et www.al-anon-alateen.fr

