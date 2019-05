Les festivals de musique de plus en plus éco-responsables

publié le 30/05/2019 à 04:54

Les festivals de musique sont de plus en plus écolos. Ce week-end se tiendra le festival We Love Green à Paris dans le bois de Vincennes. Des dizaines d'artistes viendront s'y produire entre deux conférences sur le climat et seront priés de boire à la gourde.



En effet, Booba et Chris and The Queens devront aller boire à la fontaine à eau s'ils ont soif. Le plastique a été interdit. Fini l'image des festivals avec le lendemain des pelouses jonchées de déchets, de bouteilles ou de gobelets. Cette fois-ci, les 80.000 spectateurs devront utiliser une gourde ou acheter des verres consignés. L'empreinte carbone des artistes va être calculée et les organisateurs vont leur proposer de la compenser en donnant un peu d'argent pour des projets de reforestation. Les scènes seront éclairées avec 100% d'énergie verte : biocarbruants, huiles de friture recyclées et panneaux solaires.

Et entre deux concerts, des personnalités de l'environnement, des scientifiques, monteront sur scène pour faire des conférence sur le climat la biodiveristé. We Love Green est le festival écolo exemplaire mais il y en a d'autres. En effet, il existe le Cabaret vert à Charleville-Mézières (Ardennes) ou Woodstover à Vaulx-en-Velin (Rhône. En fait, depuis quelques années, tous font des efforts, aux Vieilles Charrues, le public fait par exemple pipi dans des toilettes et trie ses déchets.

Une nouvelle génération écologiste

C'est comme si ces lieux qui accueillent un public plutôt jeune voulaient se mettre en phase avec leur préoccupations. Les jeunes ont voté surtout vert aux élections européennes. Ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est une vraie génération. À Woodtsok, leurs grands parents parlaient de liberté sexuelle et étaient contre la guerre. 50 ans plus tard, les jeunes veulent sauver les baleines et construire des éoliennes.