publié le 15/10/2019 à 07:15

Continuer à travailler, gérer les réactions des proches, mener sa vie presque normalement... Le cancer du sein bouleverse le quotidien et remet des certitudes en question. C'est ce que racontent quatre femmes d'âges et d'horizons différents.

Viviane, 56 ans, a un cancer triple négatif depuis un an. Enseignante, elle a dû arrêter de travailler. "Je n'ai rien décidé du tout. On m'a arrêté, point barre. Mais bon de toute façon je n'avais absolument pas envie de travailler. Je n'étais pas disponible pour les autres à partir du moment où j'ai su que j'avais un cancer et qu'il allait falloir me battre. Moi tout ce que je veux c'est me battre. Après le reste, je m'en fous complet", explique-t-elle.

Que ce soit au travail ou dans la vie privée, les relations peuvent changer. Au sein du couple, l’annonce du cancer peut être fatale. Surtout pour les femmes. Il a été démontré que pendant cette période, elles ont six fois plus de risque d’être quittées par leur mari.

Je pense que dans les moments de déprime je lui ai dit de partir. Lili Sohn à propos de son compagnon





"Je n'ai pas pensé qu'il pouvait partir parce qu'on s'aimait vraiment très fort", confie Lili Sohn. "Par contre, je pense que dans les moments de déprime je lui ai dit de partir lui parce qu'il n'avait pas à vivre ça, ce n'était pas dans son corps à lui, c'était dans le mien et c'était quand même assez dur pour lui aussi. Donc ouais, moi non, je lui disais pars, trouve-toi une autre chérie".

Si le couple est mis à rude épreuve, les relations avec les autres proches ne sont pas épargnées. "On fait un tri naturel dans son entourage. Il y a des gens qui ne font pas face à la maladie", explique Aurélie Lamy, qui cite l'exemple d'une amie qu'elle pensait proche qui ne lui a presque pas donné de nouvelles en trois mois. "Au contraire des gens ont été incroyables. Moi j'ai eu des lendemains de chimio, des copines qui sont arrivées, des mamans de l'école avec des fleurs, avec une bouteille de champagne", souligne-t-elle.

Témoigner pour surmonter l'épreuve

Pour surmonter cette épreuve, Géraldine Dormoy a choisi de la partager sur internet, sur son blog. Elle a témoigné quelques temps après avoir été opérée, refusant de le faire en "live".



"Plein de gens sont venus me parler de choses extrêmement intimes dont il ne m'aurait jamais parlé si je n'avais pas eu de cancer. On dégage une humanité en étant malade et en en parlant sans problème, sans tabou, qui fait qu'on attire plein d'humanité en retour. C'est vraiment une forme de sororité. J'ai plein de femmes qui étaient elles-mêmes touchées ou qui avaient été touchées (...) qui sont venus me parler ou qui m'ont envoyé des messages", se souvient-elle.

Chaque semaine en octobre dans Les Combattantes, quatre femmes racontent leur cancer à travers des témoignages forts et nécessaires qui permettent de mieux comprendre ce que cette maladie entraîne au quotidien. Les combattantes est un podcast RTL Originals réalisé et présenté par Marielle Fournier, produit en partenariat avec l’association Le cancer du sein, parlons-en !.