publié le 28/12/2017 à 11:46

Si vous êtes une femme atteinte d'un cancer ou d'une sclérose en plaques, vous avez six fois plus de risque qu'un homme (dans la même situation) de voir votre couple brisé après la découverte de la maladie. Cette différence a été démontrée grâce à une étude américiane publiée en novembre 2017 dans la revue scientifique Cancer et relayée par BFMTV.



Menée pendant deux années sur des personnes âgées de 18 à 39 ans, cette étude a suivi des patients et patientes jusqu'à 24 mois après l'annonce de leur maladie. L'objectif ? Repérer les changements dans la vie sexuelle comme affective de ces personnes.

Résultats : plus de la moitié des personnes suivies ont déclaré que leur vie sexuelle était plus compliquée ou difficile et ce, dès les premiers mois suivant le diagnostic. Les personnes les plus touchées par cet état sont, selon les résultats de l'étude, les femmes mariées ou en couple. Ces dernières déclarent également qu'elles sont en proie à une détresse psychologique importante et sont celles qui manquent le plus d'un soutien moral dans leur quotidien.

Pas étonnant selon ces premiers résultats de découvrir que le taux de séparation et de divorce atteint près de 21% pour les femmes malades contre moins de 3% pour les hommes. Alors que 58% des participantes de l'étude étaient en couple au début de l'étude, seules 43% partageaient encore leur vie avec une autre personne deux ans plus tard.

Un fonctionnement sexuel différent entre hommes et femmes

"Pour une jeune femme, un diagnostic de cancer peut perturber son image corporelle, l'intimité qu'elle a avec son partenaire et la capacité à s'engager dans le sexe", détaille alors Chiara Acquati, professeure à l'Université de Houston et auteure principale de l'étude, citée par BFMTV.



"Nous avons conclu que le fonctionnement sexuel est réellement différent chez les hommes et les femmes", poursuit-elle avant d'expliquer que la discussion et la communication autour des problèmes causés par la maladie ne doivent pas être négligées par les malades et leurs proches.



Les spécialistes de la santé se doivent également de prendre en compte ces dimensions dans le suivi de leurs patients ou patientes, permettant ainsi de donner une chance à certains couples de durer dans la maladie comme dans la santé.