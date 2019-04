Les cambriolages explosent à Paris : deux vols par jour et par arrondissement

publié le 15/04/2019 à 16:14

C'est un véritable fléau dans la capitale. Les cambriolages explosent à Paris selon les données livrées par la police, ville par ville et arrondissement par arrondissement. Du Ier au VIIe arrondissement de Paris, les vols par effraction sont montés en flèche en 2018. Une hausse qui avoisine les 40% en un an selon Le Parisien.



À Paris, deux vols par effraction sont commis par jour et par arrondissement. "C’est la logique de la professionnalisation et de l’implication des réseaux dans les cambriolages à Paris, ils ne perdent pas leur temps en périphérie ou dans les coins pauvres, ils veulent des bijoux et du cash et enchaînent plusieurs logements chaque jour", précise un commissaire au Parisien.

Du côté de l'observatoire national de la délinquance, on déplore ces chiffres en hausse, en soulignant que "les chiffres 2017 étaient pourtant les plus hauts depuis 2006".

Cumuler les systèmes de protection

En pratique, "les cambrioleurs peuvent se faire passer pour des ouvriers avec leurs outils auprès des riverains, et puis profitent des échafaudages pour grimper dans les étages", détaille auprès du quotidien Christophe Soullez, le patron de l'observatoire. Face à la multiplication des cambriolages, c'est en cumulant les systèmes de protection que l'on peut faire diviser de moitié les risques de vols par effraction. "Les gens qui combinent porte blindée et alarme sont moins ciblés, car au-delà de trois minutes sans parvenir à rentrer, généralement le cambrioleur abandonne", explique au Parisien Christophe Soullez.



Un investissement qui n'est donc pas vain et qui pourrait vous permettre de protéger vos biens. Surtout quand on sait que les chances de les retrouver sont très infimes après un cambriolage. En effet, le taux d'élucidation des vols par effraction varie de 7 à 15 % depuis de nombreuses années. Outre Paris, les communes frontalières à la capitale sont également très touchées. Parmi elles, on compte Charenton, Montreuil, Vincennes ou Les Lilas.