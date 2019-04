publié le 10/04/2019 à 16:44

Une vidéo particulière circule sur Facebook depuis mardi. Il s'agit d'un cambriolage, filmé dans la nuit de lundi à mardi 9 avril par le système de vidéosurveillance de L'Assiette au Boeuf, un restaurant de Metz situé au bord de la Moselle. Son propriétaire, excédé, a décidé de partager sa colère en exposant le visage et les actes du malfaiteur aux yeux de tous.



Un jour plus tard, la séquence est devenue virale, visionnée à 17.000 reprises. On y entend le patron commenter les images, insultant allègrement le voleur qu'il espère voir recherché par la police. Comme le précise Adrien Mougenot, le patron de l'établissement à France Bleu, vers 2h30 du matin, l'individu a cassé une vitre pour pénétrer dans la salle où il est resté une demi-heure. Selon Le Républicain Lorrain, l'intrus a dérobé trois bouteilles de champagne - dont une qu'il a bu sur place - une tablette tactile, les pourboires des employés et du pain de mie.

Un cambriolage de trop

Il s'agit du second cambriolage subi par le restaurateur en l'espace de quelques mois. Adrien Mougenot est également propriétaire du Boogie Burger, un établissement voisin de L'Assiette au Bœuf, dévalisé près de six mois auparavant. La police de Metz est sur les traces du jeune maraudeur. Quant au patron, il s'expose à d'éventuelles sanctions, la diffusion de cette vidéo n'étant pas légale en France.