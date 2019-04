publié le 03/04/2019 à 16:34

Les gérants de l'escape game de Lattes, une commune située dans l'Hérault, se souviendront longtemps de ce lundi 1er avril. Non pas parce ce que la tradition veut que ce soit le jour des blagues mais parce que des malfaiteurs se sont introduits dans le jeu d'évasion pour dérober un coffre-fort. Un poisson d'avril grandeur nature puisqu'il n'était qu'un simple décor du jeu, rempli de faux billets et de fausse drogue n'ayant donc aucune valeur.





Contacté par RTL.fr, Victor Barrère, le gérant de l'Espace Escape, n'en croyait pas ses yeux : "Ça été de la jubilation pour moi de voir qu'ils n'avaient pas saccagé tous les décors. Le préjudice est faible puisqu'en plus du coffre-fort, ils n'ont pris qu'un écran vidéo. Nos réservations se faisant via internet par carte bancaire, il n'y avait aucune caisse à voler. Ce cambriolage est très curieux et nous a fait plus rire qu'autre chose".

L'activité économique du jeu d'énigme grandeur nature n'a pas été entachée avec seulement une réservation reportée au lendemain. M. Barrere estime que ce cambriolage n'avait rien de préparé : "Ce sont des opportunistes qui cherchaient à faire un coup. Ils ont du repérer le coffre-fort par la fenêtre et ont forcé la porte avant d'entrer cagoulés. C'est un voisin qui m'a prévenu avant que je ne contacte la police". Une enquête est en cours alors qu'une plainte pour vol va être déposée par la gérance de l'établissement.