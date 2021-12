"Les Bodin's en Thaïlande" : un film à plus d'un million d'entrées boudé à Paris

Plus d'un million d'entrées en moins d'un mois. Pour leurs premières aventures au cinéma, les fans peuvent retrouver l'univers - sans filtre - de Maria et son fils Christian dans Les Bodin's en Thaïlande. Et c'est un vrai carton dans les salles obscures.

Sorti le 17 novembre dernier, le film totalisait ce lundi 6 décembre plus de 1.120.000 entrées

Le nouveau film du duo d'humoristes est un carton. Pour autant, derrière ces très bons chiffres, il y a surtout une forte disparité entre la capitale et le reste du pays. Avec un peu plus de 20.000 tickets vendus, seules 2% des entrées ont eu lieu en région parisienne. Et ce, malgré la présence du film dans une quarantaine de salles.

Le film, long d'1h30, tourne autour de Maria, la mère, qui emmène son fils, Christian, soigner une dépression en se rendant dans un club de vacances et à Bangkok.

Quelles sont les raisons du succès ?

Pour autant, le succès du film n'est pas une surprise. Depuis la fin des années 1990, Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, de leurs vrais noms, remplissent les grandes salles de spectacle, et ce, partout en France avec leur spectacle Grandeur Nature. Depuis le début de leur tournée, plus d'un million de spectateurs ont assisté à leur spectacle.

Invités sur RTL en 2018, les deux comédiens expliquaient une partie de leur succès, quelque peu inattendu, à l'époque. "Les paysans sortent vainqueurs, au final. On les défend, on ne s'en moque pas. On les décrit. Ils sont pleins de jugeote", avaient-ils argumenté. Jean-Christian Fraiscinet, au micro de RTL, évoquait même "un certain attachement du public", au fil des années.