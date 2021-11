Parmi les 19 sorties ciné de la semaine, "Amants" de Nicole Garcia, "On est fait pour s'entendre" de Pascal Elbé et "Les Bodin's en Thaïlande"

Parmi les 19 sorties ciné de la semaine, "Amants" de Nicole Garcia, "On est fait pour s'entendre" de Pascal Elbé et "Les Bodin's en Thaïlande"

Décryptons d'abord les chiffres du box-office avec le score très attendu d'Aline de et avec Valérie Lemercier... Les chiffres de nos amis du site cbo.fr sont impressionnants : près de 600.000 entrées en une semaine, succès mérité pour ce film très attendu... Attendons de voir les effets du bouche-à-oreille mais Aline devrait aller chercher les 2 millions au moins à la fin...

Notez la belle tenue des Éternels le dernier Marvel autour du 1,4 million en deux semaines, score également atteint par Eiffel... Parmi les vainqueurs des congés et ponts de novembre : Le loup et le lion de Gilles de Maistre désormais bien au-delà du million, Illusions perdues de Xavier Giannoli qui passe les 700.000 mais aussi le dernier James Bond Mourir peut attendre qui vient de dépasser les 3,8 millions et terminera au-dessus des 4 millions...

Place maintenant aux sorties de ce 17 novembre avec 19 nouveautés à l'affiche. Ce n'est pas le record mais c'est la fourchette haute et ça veut dire que dès ce mercredi il y en a une bonne dizaine qui auront déjà été laminés... Cette avalanche de films était attendue, c'est la conséquence directe de la fermeture des salles en temps de covid et du report des sorties mais les distributeurs doivent quand même se poser la question : est-ce que tous ces films ont obligatoirement leur place en salle ? Une sortie en VOD ou en streaming ne leur assurerait-elle pas au moins un peu de visibilité ? C'est cruel parfois mais pas plus que de finir à 7.500 entrées au bout d'une semaine à l'affiche...

Nicole Garcia de retour

Parmi ces 19 nouveautés nous avons choisi Amants de Nicole Garcia. Un vrai film de cinéma celui-là : une histoire tragique bâtie en trois actes avec Pierre Niney, Stacy Martin et Benoît Magimel. Les deux premiers, Lisa et Simon, forment un couple de jeunes dealers insouciants qui, à la suite d'une livraison tragique, va voir sa vie basculer. Simon disparaît pour éviter la prison. Trois ans plus tard, Lisa s'est mariée à Léo un riche homme d'affaires. En voyage à l'île Maurice, elle retrouve Simon par hasard. Tout est en place pour une tragédie amoureuse dont Nicole Garcia maîtrise les ressorts de manière implacable, dans la plus pure tradition du film noir, à la fois minéral et charnel...

Pierre Niney, Stacy Martin et Benoît Magimel sont pour beaucoup dans la réussite du film : sensuels, fragiles, tragiques... Nicole Garcia ajoute à tout cela un des ingrédients de son cinéma, (Place Vendôme ou Le fils préféré) : la manière dont l'argent parvient à ronger les êtres et les sentiments...

À voir également : Haut et fort du marocain Nabil Ayouch, découvert à Cannes puis Angoulême cette année, ou comment un ancien rappeur engagé dans un centre culturel de Casablanca va tenter de libérer ses jeunes élèves du poids de la tradition et des interdits. Film musical et social passionnant.

Du côté des comédies

Si on a envie de comédie, nous vous conseillons On est fait pour s'entendre. Film de Pascal Elbé avec lui-même et Sandrine Kiberlain... L'histoire drôle et romantique d'un quinqua atteint de surdité qui, sur un malentendu évidemment, va tomber sous le charme de sa voisine au cœur en friche... Deux éclopés de la vie qui vont apprendre à se découvrir... Charmant et réjouissant, le film avait été un de mes gros coups de cœur du dernier festival d'Angoulême...

Notez aussi la sortie des Bodin's en Thaïlande : 1er film de Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, duo comique au succès colossal sur scène ou à la télé... Après avoir rempli les Zénith de France, voici leur première aventure de cinéma côté fiction : les amateurs y retrouveront l'univers sans filtre de Maria et de son fiston Christian. Maman Bodin's emmenant son gamin soigner sa dépression dans un club de vacances et à Bangkok... Les autres ne seront sans doute pas plus convaincus que d'habitude...

Parmi les 7 documentaires de la semaine...

Pour terminer coup de projecteur sur un documentaire... Il y en a 7 qui sortent aujourd'hui ! Ça nous ramène à ce dont on parlait au début : est-ce que tous ces films ont vraiment leur place sur grand écran... Parmi eux, nous avons beaucoup aimé Brother d'Arnaud Fournier Mongieux qui nous raconte l'histoire de François, ingénieur et artiste français qui à un moment a décidé de tout quitter pour intégrer une communauté de moines franciscains dans la banlieue de New York et aider les plus démunis, les plus cabossés par la vie... Une vocation en forme de révélation...