publié le 23/09/2018 à 08:43

Une mode qui fait peur aux habitants de la métropole de Lille. Depuis quelques semaines, de nombreuses capsules vides de protoxyde d'azote sont retrouvées sur les trottoirs de la ville. Généralement utilisé en cuisine, ce gaz est de plus en plus utilisé comme stupéfiant. Beaucoup d'étudiants et adolescents l'inhalent pour ses effets euphorisants.



Selon une enquête de la mutuelle étudiante SMEREP, le "proto" serait même la troisième substance la plus consommée chez les jeunes, derrière le cannabis et le poppers. "J'ai déjà testé plusieurs fois. On est hilare et on ne sait plus trop ce qui se passe autour de nous pendant quelques secondes", raconte l'un d'eux.

Pourtant, une consommation excessive peut causer de graves problèmes de santé, tels que des troubles neurologiques. Le phénomène est tel que les autorités sanitaires de la région ont été saisies. Des élus nordistes prévoient également de sensibiliser les parents.

