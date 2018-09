publié le 22/09/2018 à 21:56

Un homme a été interpellé à Colmar dans le Haut-Rhin mardi 18 septembre, après avoir proposé de la résine de cannabis à des policiers de la brigade anti-criminalité (Bac) rapportent les DNA. Les fonctionnaires étaient en intervention dans le quartier Europe et sont tombés nez à nez avec l’individu au beau milieu d’une cage d’escalier. C’est alors qu’il leur a fait sa proposition, juste après leur avoir serré la main.



Face à cette situation ubuesque, les agents de la Bac n’ont eu d’autre choix que de l’arrêter et le placer en garde à vue. L’homme d’une cinquantaine d’années a par ailleurs essayé de se débarrasser d’environ 20 grammes de résine. Il s’est défendu en expliquant qu’il souhaitait simplement leur venir en aide "par gentillesse", pensant qu’ils cherchaient à acheter de la drogue. Il a été remis en liberté et passera devant le tribunal le 5 novembre prochain.