Une prospère entreprise familiale de cannabis démantelée près de Nantes

publié le 07/09/2018 à 15:16

Trois frères ont été mis en examen jeudi 6 septembre, pour "trafic de stupéfiants" et "blanchiment du produit du trafic de stupéfiants" pour avoir dédié tout un terrain et une maison à la culture de cannabis, indique le parquet de Nantes. Âgés de 23 à 25 ans, deux des frères vivaient encore chez leurs parents à la Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes. Aucun d'eux n'avait d'antécédent judiciaire.



Arrêtés mardi 4 septembre, ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact entre eux, a précisé le parquet. Cette "entreprise" familiale était depuis plusieurs mois sous l’œil des enquêteurs. Ces derniers ont découvert qu'un terrain isolé de 5 hectares et une maison meublée d'extracteurs, de ventilateurs et d'autres paniers à séchage avaient été achetés par les trois frères.

Des grillages hauts de 2,5 mètres entouraient le terrain et la propriété avait été équipée de caméras qui surveillaient les 960 pieds de cannabis trouvés par les gendarmes. Au total, l'équivalent de 224.000 euros a été saisi. La fratrie comparaîtra devant le Tribunal correctionnel de Nantes dans quelques mois.