publié le 05/09/2018 à 13:15

Dans le XVIIIe arrondissement, à Paris, un phénomène empire de semaine en semaine et dégrade l'atmosphère du quartier, de plus en plus tendue. Le long du boulevard périphérique, des centaines de personnes s'amassent chaque jour sur cette petite parcelle arborée, surnommée "la colline".



Ces consommateurs de crack - une drogue extrêmement addictive - sont de plus en plus nombreux. Les pouvoirs publics semblent ne pas réussir à endiguer la situation, malgré l'intervention hebdomadaire des forces de police. Les déblayages ne les empêchent pas de revenir les jours suivants pour consommer leur dose. L'arrestation des dealers ne suffit pas non plus.

À quelques mètres de ce rendez-vous de crackés, les commerçants ont du mal à supporter la situation, comme les habitants autour. Pour Anne Souyris, adjointe en charge de la santé à la mairie de Paris, "on n'a jamais essayé de mettre de dispositif pour la prise en charge, on a toujours essayé de regarder ailleurs".