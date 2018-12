"Gilets jaunes" : un syndicat de police réclame "l'instauration de l'état d'urgence"

publié le 02/12/2018 à 08:34

Vers la mise en place de l'état d'urgence ? La question se pose au lendemain de la troisième journée de mobilisation des "gilets jaunes". Une manifestation qui a rapidement viré à l'affrontement entre les personnes présentes et les forces de l'ordre.



À Paris, de véritables scènes de désolation et de chaos ont émaillé ce rendez-vous. "C'est une escalade de la violence, on a complètement changé de cap. Il commence à y avoir une certaine acceptation et une certaine connivence", déplore Patrice Ribeiro, du syndicat Synergie Officiers. Invité de RTL ce dimanche 2 décembre, il appelle alors à "stopper cet engrenage de la violence". "Nous demandons l'instauration de l'état d'urgence", dit-il.

. Une décision politique qui n'est pas écartée par Christophe Castaner. Invité de BFM TV samedi 1er décembre, il a ainsi assuré ne pas avoir de "tabou". "Nous étudierons toutes les procédures qui nous permettront de sécuriser plus encore (...) Je suis prêt à tout regarder", a expliqué le ministre de l'Intérieur.