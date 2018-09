publié le 24/09/2018 à 08:38

La polémique après les propos de Yann Moix est encore vive et les policiers ne décolèrent pas. Le syndicat Alternative-Police-CFDT annonce ce lundi 24 septembre avoir saisi le CSA et qu'il va porter plainte dans la journée. Il avait affirmé sur C8 le 22 septembre que les policiers "chient dans leur froc" et n'avaient "pas les couilles d'aller dans des endroits dangereux".



Alors que Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a dénoncé des propos "intolérables, grossiers sur la forme et indécents sur le fond", Denis Jacob du syndicat Alternative Police CFDT s'est exprimé au micro de RTL : "Ces propos sont purement scandaleux et on ne peut pas laisser passer cela".

Yann Moix "ne peut pas vilipender toute une profession quand on connait le lourd tribut payé par la police notamment ces quatre dernières années", déclare Denis Jacob. "Quand Monsieur Moix sera dans la difficulté, ce que je ne lui souhaite pas, il sera bien content que des flics ne baissent pas leurs frocs".

