avec Martin Planques et AFP

publié le 26/10/2018 à 00:41

"C'est peut-être une goutte d'eau pour l'État mais c'est énorme pour le patrimoine", a réagit Stéphane Bern sur RTL. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, et Franck Riester, son collègue de la Culture, ont annoncé jeudi 25 octobre le déblocage de 21 millions d'euros supplémentaires en faveur du patrimoine.



"Cette décision signe la mobilisation pleine et entière de l'ensemble du gouvernement au service de notre patrimoine", affirment les deux ministres dans un communiqué, soulignant que cette somme accompagnera "l'élan populaire" du Loto du patrimoine, dont les recettes "devraient atteindre 20 millions d'euros".

"Le patrimoine touche à ce que nous sommes. Il est notre héritage commun, notre lien à hier autant qu'à demain. Il est ce que nous recevons et ce que nous laissons", ont souligné les deux ministres, reprenant une phraséologie souvent employée par le président Macron. Un loto et un jeu de grattage ont notamment été lancés pour contribuer à restaurer 18 monuments "emblématiques" en péril, sur quelque 270 sélectionnés. Les deux ministres ont rendu hommage à l'engagement de Stéphane Bern qui, à la demande d'Emmanuel Macron, a suscité une "mobilisation exceptionnelle des Français dans le cadre du Loto du Patrimoine" depuis le printemps.

Merci à @franckriester d’avoir entendu cet appel populaire pour soutenir le patrimoine et restaurer la confiance dans cette idée du #LotoDuPatrimoine https://t.co/1EZMrZ4V7o — Stéphane Bern (@bernstephane) 25 octobre 2018