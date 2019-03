publié le 05/03/2019 à 14:45

Julie. C'est le nom de la 30e victime de féminicide depuis le début de l'année. Trente en seulement deux mois. Cette jeune femme, aux longs cheveux noirs fait la une de Corse-Matin depuis maintenant deux jours.



Tout commence dimanche 3 mars. Il est 11 heures, quand une adolescente entend des cris et des coups de feu dans le quartier tranquille de l’Île-Rousse, en Haute-Corse. Elle appelle la police, mais il est déjà trop tard. Julie, 35 ans et mère de deux enfants, vient d’être abattue, dans son appartement.

"Manifestement, ce serait le compagnon de la victime qui lui aurait tiré dessus à deux reprises. Il s'est présenté dans la foulée aux services de gendarmerie pour se constituer prisonnier", a ajouté la procureure de la République de Bastia, Caroline Tharot. L'homme a été placé en garde à vue en fin de matinée.

"Un enfer" vécu depuis deux ans

Corse-Matin révèle que Julie savait que tout cela pouvait un jour très mal se terminer. Séparée, elle avait un temps songer à regagner le continent pour fuir le danger, mais "elle avait tellement peur de lui", explique un proche. Peur qu'il la retrouve, qu'il s'en prenne à leurs enfants.



Victime de violences Julie porte toute de même plainte à la gendarmerie, à deux reprises. Mais son ex-compagnon continue de l'espionner, en permanence. "Julie vivait un enfer depuis deux ans, elle subissait des violences physiques et psychologiques et souvent en public. Son ex-conjoint est un homme sombre, solitaire, un pervers narcissique qui l'empêchait même de travailler", expliquent des proches de Julie.



"On a failli", dit ce matin la directrice du Centre d'information sur les droits des femmes en Haute-Corse. Jamais ses services n'ont été informés du cas du Julie. Il existe pourtant des structures pour mettre les femmes à l'abri, pour les protéger, les aider. Preuve qu'il y a encore beaucoup à faire : "seules 8% des femmes victimes de violences conjugales osent sortir du silence", rappelle-t-elle.