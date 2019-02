publié le 25/02/2019 à 11:01

À seulement 14 ans, Victor, un adolescent habitant à Rombas, en Moselle, s'engage pour la défense de l'environnement et aspire à sérieusement faire bouger les choses. Cet amoureux de la nature a en effet décidé d'organiser une marche régionale pour la biodiversité le 9 mars prochain où plus de 60 associations, dont Faune Sauvage ont d'ores et déjà répondu à son appel, comme l'explique L'Est Républicain ce lundi 25 février.





Rien qu'à l'entendre, on se dit qu'on a sans doute beaucoup à apprendre. Lunettes sur le nez et cheveux un peu long, il a pour principal objectif que que les adultes ouvrent enfin les yeux et soient moins égoïstes : "On n'est pas tout seul sur cette planète et ne penser qu'à nous est une grosse erreur" affirme t-il.

Le jeune garçon reste toutefois lucide puisque lorsqu'on lui demande quel métier il fera plus tard, voilà ce qu'il répond : "Je serai sans doute dans la défense de l'environnement mais le problème, c'est que lorsque je serai en âge de travailler, il ne sera plus temps d'agir. Pour le climat, on a encore deux ans et deux ans c'est court".