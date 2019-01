Les actualités de 7h30 - "Gilets jaunes" : ils disent non au "racisme et à l'antisémitisme"

et Léa Stassinet

publié le 21/01/2019 à 08:23

Ils se sont levés pour dire stop aux "actes ou propos racistes, antisémites, et aux discours complotistes ou homophobes" qui émaillent parfois les manifestations des "gilets jaunes". Dimanche 20 janvier, quelque 200 personnes se sont rassemblées dans le centre-ville de Caen pour dénoncer les dérapages constatés ces dernières semaines.



L'appel à manifester avait été lancé sur Facebook par de simples citoyens comme Jospeh. "C'est devenu la ballade du samedi soir d'aller constater les dégâts et d'aller remercier les forces de l'ordre", raconte-t-il au micro de RTL.

"Il ne faut pas oublier qu'il y a 4 ans, il y avait des millions de personnes qui se seraient battues pour faire un selfie avec un flic (sic) et aujourd'hui on leur envoie des cocktails molotov dans les voitures pour les brûler vifs, et ça, c'est devenu insupportable", confie le manifestant.

