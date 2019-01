et Quentin Marchal

publié le 21/01/2019 à 07:41

Le scandale avait éclaté il y a six ans en France. Quatre personnes soupçonnées d'avoir participé à la retentissante escroquerie de la viande de cheval vendue comme du bœuf en Europe, parmi lesquelles deux ex-dirigeants de l'entreprise Spanghero, sont jugées à partir de ce lundi.



En 2013, l'entreprise Spanghero, basée à Castelnaudary, a été épinglée pour avoir remplacé de la viande de cheval dans ses lasagnes en se fournissant à l'étranger. L'enquête a établi que Spanghero avait remplacé les étiquettes de ces produits étrangers par un numéro sanitaire français avec la mention qu'il s'agissait de viande bovine, afin de les revendre nettement plus chers. Une manœuvre qui a dupé plusieurs milliers de consommateurs.

Deux anciens dirigeants de l'entreprise ainsi que deux intermédiaires hollandais sont poursuivis pour fraude organisée. Le procès s'ouvre aujourd'hui à Paris et se déroulera jusqu'au 13 février prochain. Selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'arnaque porterait sur plus de 750 tonnes de viande de cheval.

À écouter également dans ce journal

"Maintenant, la paix" - C'est le nom d'un collectif, créé sur Facebook, qui appelle à la fin des manifestations des "gilets jaunes", qui durent depuis maintenant dix semaines en France. Ce samedi 19 janvier, 84.000 personnes étaient encore mobilisées dans les rues d'après les chiffres du Ministère de l'Intérieur.



À Courchevel, les enquêteurs de la gendarmerie doivent toujours déterminer les causes de l'incendie déclaré la nuit dernière, d'un immeuble qui hébergeait des saisonniers. L'incendie du bâtiment, où des travaux de rénovation était prévu, a fait 2 morts et 21 blessés.