et Claire Gaveau

publié le 15/03/2019 à 05:12

La ville de Christchurch en état de siège. Si aucun bilan officiel n'a été donné à l'heure actuelle, de "multiples" personnes ont été tuées lors de deux fusillades dans deux mosquées de la ville néo-zélandaise, située dans l'île du Sud. Les médias locaux ont rapporté que jusqu'à six personnes avaient péri et que plusieurs autres avaient été blessées.



Si une personne a déjà été appréhendée, les enquêteurs ne sont pas certains du nombre d'assaillants, qui pourraient être plusieurs. "J'ai entendu des coups de feu et j'ai couru. Le tireur était vers la porte, moi j'ai couru derrière la mosquée. Il y a du sang partout par terre", raconte un témoin, présent dans la mosquée.

Un grand périmètre dans cette ville de l'île du Sud a été bouclé par les forces de l'ordre, qui appellent les habitants à ne pas sortir de chez eux et à signaler tous comportement suspects. "La police répond au maximum de sa capacité pour affronter la situation, mais les risques restent extrêmement élevés", a-t-elle dit dans un communiqué.

