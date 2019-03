publié le 15/03/2019 à 16:49

La réponse est clairement non. La France s'est engagée à réduire ses émissions de gaz a effet de serre, elle l'a bien fait pendant 10 ans, mais ses émissions sont reparties à la hausse depuis 2016. Elles dérapent. Dans la loi, il existe pourtant un quota carbone à respecter chaque année.



Ce quota sera dépassé selon le ministère de l'Écologie jusqu'en 2023, de 23 millions de tonnes par an, c'est-à-dire 6% de plus que ce qui a été promis. Autre promesse, sur les énergies renouvelables : la France s'est engagée à faire passer leur part à 23% de sa production d'électricité en 2020, l'année prochaine, on est à peine à 17%. Il sera impossible de rattraper le retard.

Emmanuel Macron a pourtant pris des décisions comme fermer les centrales à charbon. Il a aussi promis d’arrêter de forer du pétrole, mais pas avant 40 ans, ça ne suffit pas. C'est ce que lui reprochent les ONG. Il a même dû revenir en arrière sur la taxe carbone. Sa hausse a été annulée cette année.

La future loi énergie : le moment de vérité

La loi devait être présentée lundi, et qui, surprise, a été repoussée. Emmanuel Macron a trouvé le texte trop mou, il faut aller plus vite dit l'Élysée. On verra dans la prochaine version si les demandes des ONG et des "gilets jaunes" seront entendues, c'est-à-dire, dégager des moyens beaucoup plus importants pour aider les Français à réduire leur facture d’énergie.