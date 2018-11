et William Vuillez

publié le 22/11/2018 à 08:18

Carlos Ghosn, patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, a été arrêté lundi 19 novembre au Japon, pour des soupçons de malversations. Il aurait, pendant des années, déclaré des revenus inférieurs aux montants réels. Ce mercredi au Japon, le conseil d'administration se réunit et le dirigeant pourrait bien être limogé.



En parallèle, certains actionnaires passent à l'action. Une dizaine d'entre eux a décidé de porter plainte. "Lorsque Carlos Ghosn a été mis en garde à vue, l'action de Renault a baissé de plus de 10%, donc il y a une perte de valeur. Le but de ces actionnaires, c'est de récupérer cette perte de valeur car s'ils avaient su, ils auraient placé leur argent ailleurs que chez Renault", a déclaré à RTL Frédérik Kanel Canoy, l'avocat des actionnaires de Renault.

L'eurodéputé du Rassemblement national Bruno Gollnisch a fait, lui, acte de candidature. Il se dit prêt à remplacer Carlos Ghosn à la tête de Renault.

- Après quatre ans d'attente, les conclusions des experts dans l'affaire Vincent Lambert ont été publiées dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils sont formels, son état végétatif est irréversible.



- Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de renforts, de militaires, dès ce jeudi matin à La Réunion après les violences urbaines en marge du mouvement des "gilets jaunes". "Ce qui se passe depuis samedi en Réunion est grave. J'ai demandé au gouvernement d'être intraitable parce qu’on ne peut pas accepter les scènes qui ont été vues à La Réunion ou dans d'autres endroits", a déclaré le président de la République.



- Des violences sont à noter également à Virsac, au nord de Bordeaux, sur le péage de l'autoroute A10. S'il est encore impossible encore de chiffrer les dégâts, le président de Vinci autoroute qui gère ce péage parle déjà de plusieurs millions d'euros.



- La Reine des Neiges est de retour. Disney a annoncé mercredi la date de sortie du volume 2 pour le 20 novembre 2019. Le premier opus avait fait plus de 5 millions d'entrée rien qu'en France en 2013.



- RTL vous dévoile ce jeudi matin, le tout premier extrait du prochain disque de Mathieu Chedid qui s'appelle "Super chérie"