et AFP

publié le 21/11/2018 à 15:58

"Il faut être intraitable sur l'ordre public". C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron en ouvrant le conseil des ministres de ce mercredi 21 novembre, rapporte le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.



"Il y a des souffrances légitimes qu'il faut entendre mais il y a aussi eu des comportements inacceptables. Nous ne pouvons accepter les deux personnes décédées, les blessés chez les manifestants et chez les forces de l'ordre, ni les propos racistes, antisémites ou homophobes", a-t-il ajouté devant la presse. "La réponse de l'Etat a été ferme et la sévérité sera de mise comme elle a été de mise depuis le premier jour", a déclaré le président de la République.

Depuis le début de la mobilisation des "gilets jaunes" samedi 17 novembre, on compte déjà deux morts et quelque 530 blessés, selon un bilan dressé mardi 20 novembre. Si le mouvement semble quelque peu s’essouffler ce mercredi 21 novembre, les "gilets jaunes" ont d'ores et déjà appelé à se rassembler à Paris samedi 24 novembre, pour faire une nouvelle démonstration de force.

> Violences sur l'île de la Réunion en marge des gilets jaunes Crédit Média : M6/Hélène Cami | Date : 21/11/2018