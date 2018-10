Météo en France du samedi 6 octobre : un temps nuageux voire pluvieux

publié le 06/10/2018 à 03:20

Le temps samedi 6 octobre sera généralement nuageux, pluvieux par endroits, avec une forte perturbation sur la Haute-Corse, selon les prévisions de Météo-France. La Haute-Corse a été placée en vigilance orange orages et pluie inondation, depuis le soir du vendredi 5 octobre, et jusqu'au samedi après-midi. De fortes intensités pluvieuses seront à prévoir jusqu'à samedi après-midi, avant une accalmie attendue samedi en soirée.



Dès le début de journée de samedi, le ciel sera couvert de la côte Basque à la mer du Nord, avec de faibles pluies sur la Bretagne. Au fil des heures, les nuages gagneront les régions de l'Aquitaine à la frontière belge. Dans l'après-midi, les pluies se renforceront sur la Bretagne. Elles s'étendront à partir de la soirée du Sud-Ouest au Nord, en étant faibles dans le Sud. Ces passages pluvieux seront soutenus des pays de Loire aux côtes normandes et pourront s'accompagner d'orages.

Dans l'après-midi, des températures encore bien douces

Dans le Sud-Est, la journée commencera sous les nuages. Des éclaircies se développeront tout de même de la côte d'Azur au Languedoc dans l'après-midi. De petites ondées se déclencheront sur le relief des Alpes. Un beau soleil s'imposera du nord de la vallée du Rhône au Nord-Est. Mais les nuages gagneront ces régions en fin de soirée.

Les températures minimales seront comprises entre 7 et 12 degrés sur la moitié nord, localement 5 à 6 degrés sur les Ardennes. Ailleurs on attendra 9 à 15 degrés, jusqu'à 14 à 18 degrés en bord de Méditerranée. Dans l'après-midi, les températures maximales seront encore bien douces en général. Elles seront un peu plus fraîches de la Bretagne à la Normandie avec 14 à 20 degrés. Ailleurs elles afficheront 19 à 24 degrés au nord de la Seine, 21 à 28 degrés sur le reste du pays.