et AFP

publié le 11/11/2018 à 17:11

L'information a été confirmée dans l'après-midi par l'AFP. L'incendie d'un immeuble à Marseille a obligé quatre personnes à sauter du deuxième étageafin d’échapper aux flammes, dimanche 11 novembre. Les marins-pompiers ont indiqué que parmi ces rescapés se trouvaient deux enfants de 4 et 11 ans, ainsi qu'une femme de 38 ans et un homme dont l'âge n'a pas été communiqué.



Le feu s'est déclaré tôt dans la matinée dans ce bâtiment du quartier du Panier, près du Vieux-Port. Grâce à l'action rapide d'un témoin et de la police, qui ont disposé des matelas au sol pour amortir leur chute, les quatre occupants de l'immeuble qui ont sauté de leur fenêtre n'ont été que légèrement blessés", ont expliqué les marins-pompiers dans un communiqué.



Au cours des reconnaissances, les secours se sont rendus compte que la cage d'escalier du petit immeuble s'est effondrée en raison de l'incendie, et ont pris en charge une cinquième personne intoxiquée par les fumées. Les cinq blessés ont été transportés à l'hôpital.

Le feu, éteint vers 10 heures, a mobilisé 17 engins et 40 marins-pompiers.