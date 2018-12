publié le 19/12/2018 à 16:33

Parcoursup revient, mais en mieux. Telle est en tout cas la promesse de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, à la veille du lancement du site Parcoursup pour l'année 2018-2019. La version améliorée de la plateforme d'inscription aux études supérieures avait fait l'objet de vives critiques jusqu'à la rentrée. La nouvelle méthode doit éviter cela, fait savoir la ministre dans Le Parisien.



Au premier plan des changements : un calendrier accéléré pour éviter tout nouveau mouvement de panique lors des vacances d'été. "Lors de la précédente session, il y a eu de la lenteur en août, reconnaît la ministre auprès du quotidien. L’an prochain, la phase principale fermera bien plus tôt, le 19 juillet au lieu du 5 septembre", annonce-t-elle.

L'année précédente, de longs délais entre chaque étape du processus Parcoursup avaient généré beaucoup de stress. Les lycéens avaient fait savoir leur mécontentement sur les réseaux sociaux, dans le flou parfois jusqu'à quelques jours avant la supposée rentrée dans le supérieur.



Ce jeudi 20 décembre marque l'ouverture de la plateforme. Pas de panique : cette première étape est purement informative. L'objectif est de permettre aux lycéens de profiter de la période des vacances de Noël pour consulter les formations qui s'offrent à eux et s'informer sur les démarches à venir. L'aspect plus concret de Parcoursup s'ouvrira le 22 janvier prochain, avec l'inscription effective des lycéens à la plateforme et la saisie des vœux, qui s'achèvera le 14 mars à minuit.