Une arnaque aux vaches laitières promet un rendement 5 fois supérieur au livret A

publié le 22/04/2019 à 11:13

L'AMF (Autorité des marchés financiers) tire la sonnette d'alarme. Depuis quelques semaines, elle reçoit de plus en plus d'appels d'épargnants qui se sont fait avoir. Tous ont été séduits par cette offre : investir dans un troupeau de vaches laitières avec en retour une promesse de retour de 6% de rendement soit 5 fois le livret A. L'offre est alléchante, d'autant plus que les sites internet, frauduleux, sont très bien faits et les interlocuteurs convaincants. Attention donc à "France Bovins" et autres "Cheptel Epargne".



Ces escrocs utilisent en effet des techniques de manipulation mentale connue pour les arnaques aux faux diamants par exemple. "Les escrocs ont simplement remplacé les faux diamants par des fausses vaches. Mais l’escroquerie est identique, ce sont les mêmes rouages", explique l’avocat Gaël Colin dans Le Parisien. "La seule particularité, cette fois-ci, c’est que désormais les escrocs crédibilisent leurs arnaques en usurpant l’identité de vraies sociétés".

Problème : à l'arrivée, rien ne se passe. Depuis le début de l'année, l'AMF précise au Parisien avoir répertorié une cinquantaine de plaintes. En moyenne, le montant des pertes des plaignants s'élève à 14.500 euros.