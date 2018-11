publié le 16/11/2018 à 07:23

Certains gilets jaunes n'ont pas attendu samedi pour se faire entendre. Jeudi soir, ils étaient une centaine à se rassembler sur la Promenade des Anglais à Nice. Pas d'incident recensé, les manifestants se sont dispersés au bout de quelques minutes. À Pau également, une opération escargot a eu lieu, également dans le calme. Samedi, 1.500 manifestations pourraient avoir lieu, selon les informations des services de renseignement.



D'ici là, les opérations sont diverses. Cela va d'une manifestation sur un parking de supermarché à l'occupation d'un péage, en passant par le blocage des routes. Certains rassemblements ont été déclarés en mairie ou en préfecture, d'autres sont encore tenus secret. C'est le cas à Toulouse où des points de rencontre sont prévus mais les actions seront décidées au dernier moment comme l'explique Benjamin, un des modérateurs d'une page Facebook suivie par 12.000 personnes.



"Ça serait mentir de dire que les actions ne sont pas décidées. Pour autant, on souhaite garder un excès de surprise. Et en fonction des événements d'ici vendredi soir, les modalités d'action pourraient changer", explique-t-il au micro de RTL. Le début d'un mouvement plus large, c'est ce qu'espèrent les gilets jaunes. Et pour maintenir la pression et encourager les citoyens à se mobiliser, ils sont nombreux à faire des vidéos sur les réseaux sociaux.

Sur tous les tracts de rassemblement, on incite à bloquer le pays, mais dans le respect et la non-violence. Pour prévenir les débordements, le ministère de l'Intérieur a prévu une force mobile de 2.000 CRS et gendarmes.

À écouter également dans ce journal

- Justice : après dix mois de détention provisoire, le prédicateur suisse Tariq Ramadan a obtenu sa remise en liberté conditionnelle sous réserve du versement d'une caution de 300.000 euros, d'une interdiction de quitter le territoire et d'une obligation de pointer une fois par semaine au commissariat. Il reste mis en examen pour viols.



- Faits divers : en Californie, les violents incendies ont fait 66 morts. Le nombre de disparus est monté à plus de 600 personnes.



- International : le Tribunal international, parrainé par l'ONU, vient de condamner deux dirigeants khmers rouges à la prison à vie pour le génocide perpétré sur la population cambodgienne à la fin des années 1970.