Le palmarès des voitures volées a été dévoilé ce vendredi 1er février par nos confrères d'Auto-Plus. Le chiffre est en nette baisse sur un an : -7%. Cela fait quand même 265 déclarations de vols chaque jour. Et c'est la voiture phare de Renault qui est, pour la première fois, en tête de ce classement.



La Clio, voiture la plus vendue en France, est désormais aussi la plus volée. Ce modèle est très diffusée, il y a donc une forte demande en pièces détachées. Mais son talon d’Achille : c'est l'électronique. Comme pour beaucoup de Renault et, en particulier la Mégane, qui pointe à la 6e place du classement. C'est d'ailleurs le modèle qui a le plus grimpé au classement des vols avec une hausse de 68%.

Le problème, comme l'explique l'enquête d'Auto-Plus, vient de la carte de démarrage qui a remplacé la clé et qui est très facile à pirater via des logiciels que l'on peut trouver sur internet pour environ 2.000 euros.

Les voyous ciblent aussi les véhicules à la mode, comme les SUV. Ainsi le BMW X6 se retrouve à la 2e place juste devant la Smart Fortwo, toujours très recherchée. À l'inverse, pour les Toyota, Honda ou Citroën C3 Picasso ou C5, il y a très peu de risques de vols. Ces voitures sont peu recherchées sur le marché noir.

