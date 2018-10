publié le 11/10/2018 à 07:24

Le pape a relancé mercredi 10 octobre le débat sur l'avortement, avec une comparaison à l'emporte-pièces qui a surpris et parfois choqué. Le souverain-pontife a estimé que le recours à l'IVG était semblable à l'utilisation d'un "tueur à gages". "Est-il juste d'éliminer une vie humaine pour résoudre un problème ?", s'est interrogé le pape.



En France, ses propos ont suscité une vague d'indignation et de l'incompréhension jusque dans les rangs des catholiques. En Italie, la presse s'est emparée du sujet avec, là aussi, des réactions assez vives.

Le journal Il fatto quotidiano met une photo du pape en Une en précisant que François "attaque" l'avortement. Il Manifesto, quotidien communiste, explique lui que le souverain pontife s'inscrit dans la lignée de son prédécesseur Jean-Paul II. L'agence Ansa parle d'un François "très dur", tout comme La Repubblica, qui fait témoigner un gynécologue de Turin, promoteur de la pilule du lendemain. "Je suis un médecin, dit-il, pas un tueur à gages".

Dans le reste de l'actualité

Intempéries - Quatre départements du sud de la France sont en alerte aux fortes pluies. Le Var est particulièrement touché. Son préfet, Jean-Luc Videlaine, évoque "au moins une personne disparue" après que cinq véhicules ont été emportés dans la mer, dont l'un d'entre eux au moins été occupé.



Impôts - La taxe d'habitation devait baisser cette année, mais elle réserve finalement des surprises, pas toujours bonnes... Pour 8 foyers sur 10, cette taxe affiche une première baisse de 30% comme promis. Mais pour les autres, à l'inverse, elle a souvent augmenté. C'est le cas dans plus de 5.000 communes.



Football - France-Islande, c'est ce soir à Guinguamp et le stade du Roudourou sera plein à craquer. Hier déjà, plus de 15.000 personnes ont assisté à l'entraînement des Bleus. Sur le terrain, Hugo Lloris va retrouver sa place de gardien et son brassard de capitaine. Il a manqué les deux derniers matchs pour blessure et sa rentrée a été marquée par une condamnation pour conduite en état d'ivresse.