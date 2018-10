publié le 10/10/2018 à 08:13

Crimes contre l'humanité. C'est ce que reproche la Polynésie à la France. Le 2 octobre, l'archipel français a déposé plainte devant la Cour pénale internationale (CPI), a déclaré le dirigeant indépendantiste polynésien Oscar Temaru. "Nous le devons à toutes les personnes décédées des conséquences du colonialisme nucléaire", a ajouté l'ex-président de la Polynésie, un archipel situé dans le Pacifique et qui compte 270.000 habitants.



"Cette poursuite en justice a pour objectif de demander des comptes à tous les présidents français vivants depuis le début des essais nucléaires dans notre pays", a expliqué Oscar Temaru. "Pour nous, les essais nucléaires français ne sont que les résultat direct d'une colonisation. Contrairement au discours français, nous n'avons pas accepté d'accueillir ces essais, ils nous ont été imposés avec la menace directe de l'établissement d'une gouvernance militaire si nous refusions".

De 1966 à 1996, les atolls de Mururoa et Fangataufa ont été le théâtre de 193 essais nucléaires français qui ont eu des effets sur la santé des populations et l'environnement. En 2010, une loi a instauré un dispositif d'indemnisation mais il est jugé trop restrictif, selon des associations de vétérans touchés par des maladies radio-induites.

À écouter également dans ce journal

Justice - Il y aura bien une confrontation dans l'affaire Daval. La sœur et le beau-frère d'Alexia l'ont annoncé hier soir sur RTL. La justice a accepté un face à face avec Jonathan, le mari de la victime, qui les accuse désormais d'avoir tué la jeune femme. Cette confrontation ne devrait pas avoir lieu avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le temps pour les enquêteurs d'effectuer encore un certain nombre de vérifications.



Paris - Une opération coup de poing est organisée ce mercredi 10 octobre, sur la Place de la République à Paris. L'objectif : protester contre les élevages d'animaux en cages. Et plusieurs personnalités feront le déplacement. On y attend notamment Pamela Anderson mais aussi Yannick Jadot, député Europe-Écologie-les-Verts, ou encore Alain Bougrain Dubourg.





Santé - L'agence de Sécurité Sanitaire réclame l'interdiction pure et simple des cabines de bronzage. "Quand on s'expose aux cabines UV avant l'âge de 35 ans, le risque de développer un cancer de la peau augmente de 60%", déclare Olivier Merckel, de l'agence nationale de sécurité sanitaire. "Les données scientifiques sont aujourd'hui parfaitement établies : il n'y a plus de doute sur le caractère cancérogène des cabines artificielles".