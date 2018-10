publié le 11/10/2018 à 06:13

Vigilance accrue sur les cours d'eau dans le Sud. La situation est particulièrement inquiétante dans le Var ce jeudi 11 octobre au matin. La préfecture a mis en place une cellule de crise la veille, tard dans la soirée, face aux débordements dans différentes villes du département.



C'est notamment le cas dans le secteur de la Garonnette, à la limite de Sainte-Maxime et Roquebrune, où au moins cinq véhicules ont été vus emportés en mer, dont un, phares allumés avec un conducteur à l'intérieur. Sur RTL, le préfet du Var Jean-Luc Videlaine indique qu'il "est donc certain qu'il y aura un bilan humaine défavorable" dans la journée, "mais on ne peut, à cette heure, évaluer ce bilan", dit-il. Pour le moment, les recherches n'ont pas permis de localiser ce véhicule et son conducteur.

Des recherches "avec plusieurs moyens nautiques et aériens" ont été lancées, appuyées notamment par plus de cent sapeurs-pompiers, "mais l'état de la mer et le fait qu'on était la nuit ne les rendaient pas possibles", indique le préfet. Elles ont donc été interrompues, "elles vont reprendre ce matin", précise-t-il. Jusqu'à 3 heures ce jeudi, les sapeurs-pompiers avaient réalisé 202 interventions dont 150 reconnaissances et porté secours à 16 personnes, sur l’ensemble du Var.

Des campings évacués

Dans le même temps, deux campings pourraient être évacués de manière préventive à Fréjus, où il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie en douze heures. Les quelque 750 campeurs pourraient être mis à l'abri dans une salle de sport si les menaces d'inondation sont confirmées. À Sainte-Maxime, cinq personnes ont été mises en sécurité après que le Préconil a débordé en centre-ville, vers 23 heures mercredi. La Préfecture appelle la population à se mettre à l’abri et à différer tout déplacement.