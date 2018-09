Allemagne-France, France-Hollande, France-Islande... Le programme à venir des Bleus

publié le 03/09/2018 à 18:25

50 jours après leur sacre face à la Croatie en finale de la Coupe du Monde en Russie, les voilà de nouveau (presque tous) réunis. À l'exception de Steve Mandanda, blessé à la cuisse gauche, les 23 champions du monde se sont retrouvés lundi 3 septembre à Clairefontaine.



Le capitaine et gardien numéro 1 Hugo Lloris, lui aussi touché à une cuisse, va toutefois devoir quitter le groupe dans les prochaines heures. C'est donc avec 21 des héros de Moscou que la France va se présenter face à l'Allemagne puis aux Pays-Bas dans le cadre de la nouvelle Ligue des nations de l'UEFA.

Cette compétition visant à remplacer certains matches amicaux mais qui ne se substituera pas aux traditionnels éliminatoires pour l'Euro 2020, se déroule sur six journées de septembre à novembre, avec quatre ligues et des groupes de trois ou quatre pays.

Rentrée classe à Munich

Les Bleus figurent donc dans la ligue A, celle des 12 meilleures nations du Vieux continent, et dans le groupe 1, avec la Mannschaft et la Hollande (le groupe 2 est composé de la Belgique, de la Suisse et de l'Islande, le 3 du Portugal, de l'Italie et de la Pologne, le 4 de l'Espagne, de l'Angleterre et de la Croatie). Ce groupe résulte d'un tirage au sort effectué le 24 janvier dernier.



Pour sa première sortie post-Mondial, la troupe de Didier Deschamps a droit a un match de gala à Munich, jeudi 6 septembre (20h45), face aux Manuel Neuer, Matts Hummels, Toni Kroos, Thomas Müller... Les Néerlandais viendront à Saint-Denis trois jours plus tard et recevront les Bleus le vendredi 16 novembre (20h45), un mois pile après le match retour France-Allemagne. Le vainqueur de cette poule à trois disputera une demi-finale contre l'un des autres premiers de groupe en juin 2019.

Islande et Uruguay en amical

Si cette Ligue des nations, qui ne présente en fait que peu d'enjeu pour les "grosses nations", entend offrir des matches plus "paillettes" que certains matches amicaux, deux sont tout de même au programme des Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Benjamin Pavard ou Samuel Umtiti d'ici à la fin de l'année : France-Islande le jeudi 11 octobre (21h) à Guingamp et France-Uruguay, remake du quart du Mondial sans Edinson Cavani, à Saint-Denis le mardi 20 novembre (21h) pour refermer 2018.



Les Bleus se retrouveront ensuite en mars 2019 pour le début des éliminatoires de l'Euro 2020, dont le tirage au sort sera effectué le 2 décembre 2018. La compétition, elle, se tiendra du 12 juin au 12 juillet 2020, dans 12 villes à travers l'Europe (Amsterdam, Munich, Bucarest, Budapest, Bakou, Saint-Pétersbourg, Bilbao, Rome, Copenhague, Dublin, Glasgow et Londres, hôte de la finale. Une échéance encore lointaine.

Les prochains matches de l'équipe de France :

Jeudi 6 septembre :

20h45 : Allemagne - France à Munich (Ligue des nations)



Dimanche 9 septembre :

20h45 : France - Pays-Bas à Saint-Denis (Ligue des nations)



Jeudi 11 octobre :

21h00 : France - Islande à Guingamp (match amical)



Mardi 16 octobre :

20h45 : France - Allemagne à Saint-Denis (Ligue des nations)



Vendredi 16 novembre :

20h45 : Pays-Bas - France à Rotterdam (Ligue des nations)



Mardi 20 novembre :

21h00 : France - Uruguay au Stade de France (match amical)