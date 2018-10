publié le 10/10/2018 à 19:03

Douche froide pour certains Français. Contrairement à ce qu'ils espéraient, leur taxe d'habitation n'a pas diminué, mais augmenté en 2018. Le gouvernement avait beaucoup communiqué sur la baisse de cet impôt local, mais sans toujours insister sur la progressivité de la mesure.



Pour l'instant, cette baisse concerne 80 % des contribuables. Les autres ont donc eu une mauvaise surprise, comme dans les 5.680 communes qui ont décidé d’augmenter l’impôt local. "J’étais à 1399 euros en 2017 et je suis à 1437 euros cette année", témoigne au micro de RTL Chantal, qui habite Massy dans l’Essonne. "C’est une très mauvaise surprise. Ce n’est pas énorme mais quand on pense qu’on m’a déjà pris la CSG on ne peut pas dire que c’est anodin", ajoute-t-elle.



"On s’attendait tous à une baisse (…) mais les impôts augmentent tous les ans. On s’attendait à une augmentation du pouvoir d’achat par le biais de cette taxe", déplore également Karim. Le gouvernement prévoit de supprimer complètement la taxe d’habitation "au plus tard d’ici à 2021".



