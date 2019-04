publié le 15/04/2019 à 07:17

Une initiative rarissime de la justice française. Deux magistrats et deux enquêteurs ont pris la direction du Chili pour entendre le suspect numéro 1 dans une affaire évoquée à plusieurs reprises sur RTL : la disparition requalifiée en assassinat d'une étudiante japonaise sur le campus de Besançon, en décembre 2016.



Le petit ami de la victime, un jeune Chilien, n'a jusqu'à présent jamais été inquiété. Se rendre sur place est donc finalement le seul moyen de faire avancer cette enquête qui piétine. Un déplacement de 12.000 km.

Des circonstances exceptionnelles dans le cadre d'une affaire criminelle, puisque le procureur de Besançon, l'une des juges d'instruction et deux policiers en charge du dossier Narumi, le nom de la jeune victime, se rendent cette semaine à Santiago du Chili.

L'interrogatoire de Nicolas Zepeda-Contreras, ex-petit ami de la jeune femme, débutera ce mercredi. Le Chilien de 26 ans, fils d'une riche famille chilienne, était ressorti seul de la chambre de Narumi Kurosaki, sur les images de vidéosurveillance. Ce dernier avait pris la fuite après la disparition de l'étudiante. Du sang de la Japonaise sera retrouvé, sans qu'aucun corps ne soit découvert.



C'est la première fois que le jeune homme sera entendu sur cette soirée du 4 décembre 2016. Selon la teneur de cette audition capitale, la France pourrait demander à nouveau son extradition.

