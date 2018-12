Narumi, 2 ans de mystère

publié le 03/12/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir nous faisons le point sur la disparition de Narumi Kurosaki, cette jeune étudiante japonaise disparue du campus de l’université de Besançon il y a deux ans, le 4 décembre 2016. Les policiers français sont persuadés que cette jeune femme a été assassinée par son ex-petit ami. Mais celui-ci s’est réfugié dans son pays, le Chili. Et on n’a toujours pas trouvé le corps de la victime.





Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Le commandant Régis Millet, patron de la PJ de Besançon qui dirige l’enquête depuis le début et avec qui on fera tout à l’heure le bilan des moyens considérables déployés sur le terrain pour tenter de retrouver le corps de Narumi, Me Sylvie Galley, du barreau de Besançon, l’avocate française des parents de Narumi Kurosaki Et le journaliste Nicolas Jacquard qui suit l’affaire depuis le début, pour son journal Le Parisien/ Aujourd’hui en France.