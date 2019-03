publié le 11/03/2019 à 06:36

Le débat sur les petites retraites est relancé. Et pas par n'importe qui : par le chef du parti majoritaire. Stanislas Guérini, patron de La République en Marche, propose d'indexer à nouveau le niveau des pensions les plus modestes sur l'inflation.



Le gouvernement avait limité la hausse à 0,3% cette année, bien en dessous de la hausse des prix. L'exécutif tranchera le mois prochain. En attendant, les premiers intéressés sont loin d'être enthousiastes. "C'est pas ça qui va faire changer les choses", dit Jean-Paul, dont la pension s'élève à 950 euros. "C'est peut-être 10 euros de plus... Pour moi, c'est pas ça qui compte. Il faut augmenter les petites retraites autour de 1.200 euros par mois", plaide-t-il.

Une mesure qui n'est pas à la hauteur pour Gérard. "Ça ne correspond pas à ce que les retraités ont perdu en pouvoir d'achat depuis plusieurs années", selon lui. Il a "le sentiment qu'on se fiche de nous".

"La République en Marche joue au pompier pyromane", a ironisé le député Les Républicains Éric Ciotti, invité du Grand Jury sur RTL, en soulignant que c'était le gouvernement d'Édouard Philippe qui avait rompu avec la hausse automatique des pensions de retraite.

Grande-Bretagne - La mort du bébé d'une jeune femme britannique qui avait rejoint les rangs de l'État Islamique relance le débat sur le retour des enfants de djihadistes. Le gouvernement de Theresa May est accusé de n'avoir rien fait pour rapatrier l'enfant alors qu'il a la nationalité britannique.



Faits divers - Une femme gardien de la paix a été tuée accidentellement dimanche 10 mars par l'un de ses collègues. Celui-ci a été placé en garde à vue. L'enquête a été confiée à l'IGPN, la police des polices.



Algérie - Abdelaziz Bouteflika est de retour en Algérie après plusieurs semaines de manifestations. Dimanche 10 mars, les lycéens ont protesté contre la candidature du président à un 5ème mandat.